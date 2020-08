Armazing vai distribuir milhares de prémios e brindes junto às praias

Póvoa de Varzim e Vila do Conde, entre outras localidades costeiras do norte do país, serão palco este fim de semana de uma ação que promete oferecer milhares de prémios e brindes aos veraneantes. A Binary Soul e a Setup TECH juntaram-se para revolucionar a publicidade em Portugal e criaram a ArmazingLive, uma nova App imprescindível nos tempos de hoje. Imagine que está a ler um jornal, por exemplo o Póvoa Semanário, ou a ver uma montra, pega no telemóvel, aponta para uma imagem e começa a ver um vídeo? A tecnologia do amanhã já chegou e pode estar nas suas mãos, bastando baixar a aplicação, procurar ArmazingLive e abrir a porta para o futuro. Este sábado, a partir das 13h, será possível encontrar a ArmazingLive no centro de Viana do Castelo a partir das 14h e depois na praia do Cabedelo. Às 16h a equipa estaciona por Esposende, seguindo-se Ofir (Fão) e Apúlia. A chegada à Póvoa será às 17h30 para contribuir com animação e muitas ofertas na zona da marginal. No domingo será a vez de nova jornada, com início de Vila do Conde, também junto à zona balnear, seguindo rumo a outras paragens a sul.