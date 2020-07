Arlindo Maia de saída da Santa Casa da Misericórdia

Ao fim de 37 anos à frente da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Arlindo Maia anunciou que não pretende renovar o cargo de provedor e, por isso, não vai apresentar-se ao próximo ato eleitoral que deve ocorrer no final deste ano. O atual líder transmitiu a sua intenção na assembleia geral da instituição conta o jornal Terras do Ave que acrescenta que a saída não é um abandono total da instituição onde vai contar a ser membro da Irmandade. Arlindo Maia tomou posse pela primeira vez em 11 de janeiro de 1984 tinha então 53 anos. Entre as diversas estruturas criadas durante a sua vigência, estão lares para a terceira idade e grandes dependentes, estruturas de apoio a pessoas com deficiência e às crianças, uma cantina e alojamento de emergência, isto para além de valência médicas e de assistência a pessoas com carência económicas.