Apresentado Projeto de Requalificação Paisagística do Largo de Santa Apolónia

O Centro de Atividades Associativas de Malta foi palco da apresentação pública do Projeto de Requalificação Paisagística do Largo de Santa Apolónia. A presidente da Câmara de Vila do Conde sublinhou a importância desta obra, desejada há décadas pela população, salientando que a mesma irá “respeitar a identidade daquele local e valorizar o seu legado histórico”. Elisa Ferraz esteve acompanhada na sessão pelo vereador Paulo de Carvalho, pela Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Jardins, Fernanda Órfão, e pelo executivo da União de Freguesias de Malta e Canidelo, através do presidente Nelson Lopes e do tesoureiro Arnaldo Carmo Reis. Cerca de cinco dezenas de habitantes de Malta ficaram a conhecer as intervenções previstas, como a construção de passeios, baías de estacionamento, parque infantil e manutenção, praça, áreas de lazer e espaços verdes, entre outros. A Requalificação do Largo de Santa Apolónia tem como objetivo fortalecer a sua centralidade, através da criação de um amplo espaço verde que permita o desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas ao ar livre e simultaneamente criar um ambiente atrativo à fixação de comércio local e habitação na sua envolvente. Neste momento, estão a decorrer os procedimentos legais que permitam concretizar esta obra, orçada em 680 mil euros. Além de Malta, a autarquia fez recentemente saber que se encontram em fase de concurso público a requalificação dos largos históricos de Mosteiró e Macieira, estando já em curso a obra de requalificação do centro histórico de Azurara. Estas obras, há muito tempo ansiadas pela população das respetivas freguesias e que irão valorizar o património edificado, ascendem a um valor global superior a 2 milhões de euros.