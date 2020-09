Apresentação vitoriosa reforça ambição

A equipa sénior masculina de voleibol do Clube Desportivo da Póvoa fez a apresentação oficial perante o Vitória Sport Club, vencendo por 4 sets a 1. Nos 3 sets regulamentares, os comandados do professor Gari acabaram por conquistar o pleno, mas por acordo das duas equipas jogaram-se mais 2 sets. O técnico do Desportivo ficou satisfeito com o treino, mas admitiu a tristeza pela falta de público na bancada, opinião partilhada pelo venezuelano Ismel Ramos do final do jogo à porta fechada. Do lado do adversário, o treinador Adriano Paço desejou boa sorte aos poveiros para a liguilha em que vão tentar chegar à 1.ª divisão.