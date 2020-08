Apresentação marcada pela ambição de marcar a diferença

A equipa sénior do Póvoa Andebol fez a apresentação oficial no Diana Bar. O presidente José Oliveira Pereira revelou na sessão algumas das ambições e projetos do clube para o curto e médio prazo, reforçando a matriz de um clube que pretende continuar a marcar a diferença no panorama local e nacional. O orçamento será de 40 mil euros e a grande aposta será a subida ao escalão principal numa temporada em que vai decorrer uma campanha de sócios e aberta uma loja do clube no centro da cidade.