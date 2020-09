Apreendida arma e detido familiar de autor de disparos no Bairro Sopete

A Polícia Judiciária deteve na Póvoa de Varzim, ao início da manhã desta quarta-feira, um homem pela prática do crime de posse de arma proibida. A detenção, em flagrante delito, surgiu na sequência do cumprimento de um mandado de busca domiciliária, visando a recuperação da arma de fogo interveniente na tentativa de homicídio ocorrida na tarde do passado dia 15 de agosto, no Bairro Sopete, cujo autor se encontra atualmente em prisão preventiva. Na altura da abordagem policial, no bairro social de Amorim, o arguido, familiar do autor dos disparos, encontrava-se na posse da pistola presumivelmente usada para a prática dos factos, a qual foi apreendida. O detido, com 26 anos, desempregado e já com antecedentes pela prática dos crimes de condução ilegal, ofensas à integridade física e roubo, vai agora ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.