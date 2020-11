Apoio às associações já está regulamentado e disponível

Vão poder receber ajuda da Câmara todas as associações poveiras que estejam a atravessar dificuldades financeiras decorrentes da quebra de receitas resultante da suspensão parcial ou total de atividade por causa das restrições impostas pelo combate à Covid-19. Para isso o executivo municipal aprovou um regulamento que define as regras que têm como objetivo garantir a sobrevivência do tecido associativo, justificou Aires Pereira. O edil diz que a candidatura ao apoio excecional está simplificada e dele vão poder beneficiar todas as associações que não disponham já de um contrato-programa estabelecido com a Câmara, que assim pretende ressarcir o acréscimo de despesas causadas pela pandemia e compensar os efeitos negativos decorrentes da paralisação.