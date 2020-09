Apelo para ajudar a Clara a andar sozinha

Nas redes sociais está a correr um apelo para ajudar uma criança da Póvoa de Varzim. Chama-se Clara e acabou de festejar quatro anos. A menina tem paralisia cerebral e epilepsia refratária, doenças que não lhe permitem ainda andar nem sentar sozinha. No entanto, a família tem o sonho de ver a Clara superar estas adversidades e tem pedido apoio nos últimos dias através da oferta de donativos que ajudem a suportar as terapias necessárias. A criança começou recentemente um ciclo de fisioterapia intensiva diária para ajudar na reabilitação, mas que custa cerca de 800 euros mensais e a deslocação. Alguns mealheiros estão já espalhados em lojas da região, mas outra forma de contribuir é através do NIB 001800033564626402066. Os pais Ana Novo e André Silva já agradeceram todas as partilhas, contributos e carinho manifestado por esta causa. Graças à solidariedade e generosidade de algumas pessoas, a Clara já tem nos pés as talas (órteses) para ajudar a manter uma postura correta dos pés.