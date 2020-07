Apartamentos na Póvoa mais baratos em média que em V.Conde

O preço médio de venda de apartamentos na Póvoa de Varzim foi de aproximadamente 176 mil euros no segundo trimestre deste ano, uma subida de 5,19 por cento em relação aos três primeiros meses de 2020 (o terceiro maior aumento do distrito do Porto), quando esses valores médios não iam além de 167 mil euros. Olhando para o município vizinho de Vila do Conde, o valor médio de venda de apartamentos foi superior no último trimestre, passando dos 190 mil euros. Nem o surgimento da pandemia da Covid-19 impediu este aumento de preços de compra de habitação na região e um pouco por todo o país. Os dados foram revelados pela Casafari, proptech nacional que detém a mais completa base de dados do mercado imobiliário em Portugal.