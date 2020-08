Apanhado ladrão que tinha furtado ouro de habitação na Estela

A GNR, através do Posto Territorial da Póvoa de Varzim, deteve na segunda-feira um homem de 38 anos por furto numa residência na Estela. No seguimento de uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto na habitação, os militares deslocaram-se ao local e apuraram que o suspeito entrara na habitação através de arrombamento de uma porta. Após diligências policiais, foi possível detê-lo nas imediações da casa e recuperar os objetos furtados. Entre os bens apreendidos estavam: 25 fios e pulseiras em ouro; 20 pares de brincos; 80 euros em dinheiro; uma máquina fotográfica; um telemóvel e 5 canivetes. Os artigos furtados, num valor aproximado de 6800 euros, foram entregues à legítima proprietária. O suspeito, com antecedentes pelos crimes de furto em residências, furto de veículos, consumo e tráfico de droga, foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Póvoa de Varzim, mas desconhecem-se as medidas de coação.