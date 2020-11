Apanhado em flagrante suspeito de furtos em automóveis

A GNR de Vila do Conde deteve ontem um homem de 49 anos por furto em interior de veículo. Na sequência de uma denúncia de que estava a suceder em Mindelo, os militares realizaram diligências policiais que culminaram na detenção do suspeito em flagrante delito. No seguimento da ação, foi efetuada uma busca domiciliária, onde foi possível apreender diverso material: um tablet, quatro telemóveis, 19 chaves de diversos veículos, dois comandos de garagem, uma lanterna e dois canivetes. O detido já tinha antecedentes pela prática de crimes da mesma natureza.