Apanhado autor de tiros no Bairro Sopete

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, anunciou hoje em comunicado que identificou e deteve um homem pela suspeita da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida. “Os factos ocorreram na tarde do dia 15-08-2020, na cidade da Póvoa de Varzim, na sequência de uma discussão, por motivo fútil, ocorrida entre clientes duma esplanada”, lê-se no comunicado. Tudo sucedeu no Bairro Sopete, na esplanada do Café Atlântico. Na ocasião, explica a PJ, “o arguido surpreendeu a vítima e, não obstante estar num espaço público com dezenas de pessoas em redor, efetuou cinco disparos na direção do ofendido, o qual foi atingindo nos membros e na zona abdominal, tendo corrido perigo de vida”. “O detido, de 28 anos, vendedor ambulante, com antecedentes pela prática do crime de roubo, foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido determinada a medida de coação de prisão preventiva”, complementa a entidade policial.