Anunciado cancelamento de festas na Estela

Há mais festividades canceladas e que iriam juntar muita gente o que é incompatível face às medidas restritivas à propagação da doença COVID 19 A situação em causa levou a comissão de festas em honra de S. Tomé e Sra. do Alívio que estavam aprazadas para o final de junho e princípio de julho na freguesia da Estela (Póvoa de Varzim), a anunciar o cancelamento das festividades que este ano entre outros artistas Rosinha, Quatro mens e Mastik soul. Além de pedir desculpa pelo sucedido, a mesma fonte refere que “é uma decisão tomada para o bem comum, pois a saúde pública está em primeiro lugar” e adianta que a”as verbas angariadas até ao momento ficarão para o próximo ano, sendo depois complementadas com as que não conseguimos arrecadar este ano”.