Antigos combatentes lembraram camaradas

Os antigos combatentes voltaram a reservar o feriado do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para lembrar todos os militares falecidos na guerra. Aconteceu em vários pontos da região, nomeadamente em Terroso e em Vila do Conde, por exemplo. Na freguesia poveira, vários combatentes que estiveram no Ultramar prestaram uma simbólica homenagem aos camaradas que passaram pela mesma experiência e da qual alguns nem sequer regressaram com vida. Depois da missa em memória dos que já partiram, foi deixada uma coroa de flores no monumento ao Ex-Combatente a lembrar os que este ano não puderam estar presentes devido à pandemia da Covid-19. O mesmo cenário repetiu-se na cidade vizinha no monumento situado junto ao Rio Ave.