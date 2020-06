Ana e Diogo preparam futuro no CDP

Os basquetebolistas Ana Ramos e Diogo Brito estão de regresso à Póvoa após terem concluídos os estudos superiores nos EUA. Ela volta para jogar no União Sportiva dos Açores na próxima época e depois ambiciona ir para as ligas espanhola ou italiana. Após quatro anos na Universidade de San Diego, Ana Ramos reconhece que agora será mais fácil ficar perto da família. A jovem base tem, por estes dias, treinado do pavilhão do Desportivo para manter a forma. Diogo Brito tem também aproveitado a companhia para treinar no mesmo espaço e aprimorar aspetos técnicos. O extremo-base poveiro reconhece a importância da experiência acumulada na Universidade de Utah State. O futuro deve passar por Espanha, mas ainda é uma incógnita, segundo admitiu. Diogo Brito está também com ansioso por ver o CDP no escalão principal e espera que esse objetivo seja atingido.