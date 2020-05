Ampliação do cemitério de Beiriz avança a bom ritmo

Em Beiriz, a Junta da União de Freguesias (que também inclui Argivai e Póvoa de Varzim) anuncia que “continuam a bom ritmo as obras de ampliação do Cemitério”. Além do alargamento há muito desejado do espaço, esta intervenção vai criar acessos em rampa para pessoas com diminuída mobilidade. Outra obra que continua em marcha em Beiriz, neste caso num espaço de lazer, é a do Largo do Tanque das Lavadeiras da Pedreira.