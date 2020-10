Ameaçou antiga companheira com arma e GNR deteve-o em V.Conde

A GNR apreendeu duas armas ilegais no âmbito de um processo de violência doméstica no concelho de Vila do Conde. Na investigação do crime, os militares apuraram que o agressor, de 39 anos, habitual consumidor de bebidas alcoólicas e drogas, terá injuriado, ameaçado e agredido a vítima, de 48 anos, cujo relacionamento terminou há cerca de um mês, exigindo-lhe dinheiro para satisfazer as suas dependências com recurso a uma arma de fogo. No decorrer das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, onde a GNR apreendeu uma arma de fogo, 10 munições de diferentes calibres e um punhal. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos.