Algumas obras de ampliação do Hospital estão quase concluídas

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde promoveu uma visita às obras de ampliação do Hospital da Póvoa. O presidente José Gaspar Pais e o Diretor Clínico, Joaquim Monteiro da Silva, conduziram o executivo numa visita ao novo espaço, nas antigas instalações militares e municipais, agora com dois pisos, que ficará concluído até ao final de setembro. Estas obras são consideradas essenciais para uma melhoria das condições e da segurança de utentes e profissionais de saúde. A requalificação deste local contíguo ao hospital poveiro vai permitir algumas modificações no edifício principal, já que aumentará em cerca de um terço a área das urgências, permitindo também resolver, no imediato, o problema da separação das especialidades e das prioridades.