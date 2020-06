Aires Pereira revela que Póvoa só tem 4 casos ativos de Covid-19

Na Póvoa de Varzim já só há quatro casos ativos de pessoas com Covid-19. A revelação foi feita em pleno Dia da Cidade, 16 de junho, pelo presidente Aires Pereira, que assegura também que continuam a manter-se os 9 óbitos provocados pelo novo coronavírus. Estes números foram agora atualizados pelo autarca numa mensagem feita em exclusivo para a Rádio Onda Viva no salão nobre dos Paços do Concelho, onde durante muitos anos decorreu a comemoração do aniversário da elevação da Póvoa a cidade. A cerimónia de 2020 deveria ter ocorrido no Cine-Teatro Garrett mas as atuais circunstâncias ditaram que o encontro festivo com a sociedade poveira terá de ficar para 2021. Aires Pereira aproveitou este momento para voltar a tranquilizar a população poveira em relação ao novo coranavírus, dado que 146 pessoas já recuperaram da doença no concelho em relação acumulados 159 casos revelados pela Direção Geral da Saúde no boletim diário.