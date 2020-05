Aires Pereira foi ver obras que a autarquia fez na esquadra

As instalações da Polícia de Segurança Pública da Póvoa de Varzim foram visitadas no início desta semana pelo presidente da Câmara Municipal. Aires Pereira foi verificar a recente reabilitação feita pela autarquia no interior do edifício, mais concretamente no piso 3, que contemplou a substituição do piso, revisão da instalação elétrica, remodelação total das instalações sanitárias e camaratas, isolamento e pintura. O edil também foi constatar quais as necessidades mais prementes para a próxima intervenção, nomeadamente no edifício de apoio que serve como sala de refeições, sala de formação e balneários. A empreitada passará pela remodelação dos pisos, pintura, nova caixilharia em alumínio bem como novo mobiliário quer para apoio às refeições quer nos vestiários. A esquadra poveira da PSP é utilizada diariamente por 92 pessoas, sendo que este número acresce durante os meses de verão. Daí a decisão, assegura a autarquia, de intervir tendo em conta o estado de degradação apresentado. Esta visita autárquica foi conduzida pela Intendente Ana Cláudia Mendes da Silva e outros responsáveis da Divisão que também integra Vila do Conde e Santo Tirso.