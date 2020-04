Aires Pereira confirma duas mortes por Covid-19 na Póvoa

A Póvoa de Varzim já conta com duas mortes por causa da Covid-19. São os primeiros casos oficiais confirmados, como revelou à Rádio Onda Viva o presidente da Câmara, Aires Pereira. Duas pessoas foram ontem enterradas, uma na cidade e outra em Amorim, vítimas do novo coronavírus, embora fossem casos com quadro clínico bastante complicado devido a outras doença, segundo o autarca. Aires Pereira será o convidado do programa Grande Entrevista que vai passar no próximo sábado às 13h e 19h e no domingo ao meio-dia.