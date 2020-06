Ainda sem transportes mas Central está quase pronta

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim aprovou o regulamento do futuro Centro Coordenador de Transportes, atual Central de Camionagem, cuja abertura oficial deve ser anunciada em breve. A aprovação sucedeu na última reunião do executivo e será agora seguida de uma visita à obra por parte de toda a vereação no próximo dia 23 de junho. O Centro Coordenador de Transportes encontra-se em fase de conclusão e o presidente Aires Pereira vai aproveitar a oportunidade para explicar todos os projetos pensados para aquele equipamento e dar a conhecer as novas valências, nomeadamente o centro incubador e o centro de formação. Miguel Fernandes, vereador do PS, mostrou agrado com o quase resultado final desta intervenção.

A propósito de transportes, Aires Pereira revelou também que reuniu com o secretário de Estado da mobilidade, Eduardo Pinheiro, para apelar ao Governo que intervenha junto da Autoridade Metropolitana dos Transportes no sentido de resolver a falta de transportes públicos nesta zona, obrigando as empresas a cumprir os serviços mínimos. Recorde-se que, na sequência do surto pandémico, o concelho da Póvoa de Varzim viu suspensos os serviços que asseguravam a rede de mobilidade que liga o centro da cidade às freguesias. Aquando do recomeço do período escolar, o Município da Póvoa de Varzim foi obrigado a assegurar, através de meios próprios, o transporte de estudantes dos 11º e 12º anos.