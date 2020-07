Aguçadoura festeja Senhora da Boa Viagem com missa na rádio

Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Aguçadoura, conta apenas com as cerimónias religiosas. Este domingo, dia 26, celebra-se a missa solene a partir das 11h na Igreja Paroquial e a eucaristia será transmitida pela rádio Onda Viva. Os interessados em participar devem comparecer cedo para conseguir lugar, mas a organização decidiu também colocar cadeiras e disponibilizar som no exterior para quem não couber nos lugares disponíveis. Os elementos da comissão de festas estarão este fim de semana na igreja para os fiéis que desejem prestar tributo à padroeira de Aguçadoura: no sábado das 14h às 21h e no domingo das 7h às 21h. Para o ano, se tudo correr bem e a normalidade ser retomada, voltarão a procissão e o tradicional arraial popular, um dos maiores da região.