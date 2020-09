Agrupamento Cego do Maio tem escolas amigas do ambiente

Após a conclusão do processo de atribuição das Bandeiras Verdes do programa Eco-Escolas 2019-2020, o Agrupamento Cego do Maio foi informado que as Escolas EB1/JI do Século, EB1/JI de Argivai e EB1/JI da Giesteira foram galardoadas, juntando-se à Escola EB2,3 Cego do Maio, que obteve a distinção pelo terceiro ano consecutivo. Assim, todas as escolas do agrupamento possuem agora a Bandeira Verde, tendo a entidade realçado que se torna “no primeiro Eco-Agrupamento do Concelho da Póvoa de Varzim”. Os responsáveis já felicitaram publicamente “todos os coordenadores (professoras Helena Moura, Emília Machado, Lurdes Mesquita e Natália Correia), alunos (em especial aos que mesmo em tempo de pandemia continuaram a elaborar trabalhos), pais e autarquia envolvidos neste projeto coletivo e em fase de crescimento no agrupamento”, sublinhando que “esta valorização representa o empenho de toda a comunidade escolar em promover iniciativas ligadas ao ambiente”.

A Escola Básica de Rates e o Colégio de Amorim também foram galardoados nesta edição, estando a Escola Secundária Rocha Peixoto também inscrita. Em Vila do Conde as galardoadas foram as escolas Frei João, Júlio Saúl Dias e Dr. Carlos Pinto Ferreira.