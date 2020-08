Agraciado antigo comandante da Escola dos Serviços

O Coronel Tirocinado Armando José Rei Soares Ferreira, que em julho passado concluiu o Curso de Promoção a Oficial General no Instituto Universitário Militar, foi agraciado com a Medalha de Serviços Distintos – Grau Prata, distinção concedida por Despacho do General José Nunes da Fonseca, chefe de Estado Maior do Exército, pela forma como durante três anos (2016 a 2019) desempenhou o cargo de Comandante da Escola dos Serviços na Póvoa de Varzim.

“Oficial dotado de relevantes qualidades pessoais, Armando Ferreira demonstrou no exercício da função um excecional espírito de missão, que lhe permitiram garantir elevados padrões de eficiência e eficácia no cumprimento da missão da Escola. Pautou a ação de comando pela defesa dos valores militares e por uma grande exigência no cumprimento das atividades atribuídas à Escola, consubstanciada numa visão realista, elevada capacidade de planeamento e bom senso. Sublinha-se ainda a postura de abertura e disponibilidade que muito contribuíram para a promoção da imagem e correspondente prestígio do Exército, relevando distinto sentido de bem servir, que o acreditam como um Oficial de elevada craveira.”

A cerimónia decorreu no passado dia 12 na Escola dos Serviços e contou com a presença do novo Diretor de Formação do Exército, Brigadeiro Matos Alves, tendo também sido agraciados outros militares e civis da ES. O CorTir Armando Ferreira vai em breve partir pelo período de um ano para Luanda (Angola), onde irá desempenhar funções no âmbito da Cooperação Técnico Militar como Coordenador e Diretor Técnico.