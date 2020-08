Aeroclube aprova contas e elege órgãos sociais

O Aeroclube do Norte promoveu uma Assembleia Geral para apresentar o Relatório e Contas referente a 2019. O documento foi aprovado por unanimidade e do Programa de Atividades realizadas mereceram destaque eventos como o Aeroindoor-Póvoa, Curso de Piloto de avião Ultraleve, Exposição de Fotografia Aérea, 5º Encontro Internacional de Aeromodelismo, Festival Aéreo – Comemorações do 18º aniversário e a Demonstração de voo em ULM e Batismos de voo.

O momento serviu também para definir os Corpos Sociais para o biénio 2020/21. Os associados presentes elegeram por unanimidade o novo elenco. Abraão Pereira da Cruz continua presidir à Direção da instituição, tendo como Vice-Presidente Pedro Miguel Nova da Cruz, sendo a restante equipa deste órgão formada por: Secretário – Manuel Bernardo Dias, Tesoureiro – António Braga Lima, Vogais – José António Santos, Henrique Xavier Ramos, David Torres Santos e Isac Gonçalves Carreira. A mesa da Assembleia Geral será presidida por Manuel Eduardo Macedo Vieira dos Santos, com Paulo Jorge Lourenço como 1º Secretário e Ilídio Matos Pereira como 2º Secretário. O Conselho Fiscal mantém José Gomes Alves como presidente, com Maria Clementina Ribas G.G. Alves e Fernando Ricardo Leite como vogais.