AEPVZ decide apoiar organização da Feira de Velharias

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim manifestou disponibilidade para ajudar a Junta da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai na organização da Feira de Velharias e Antiguidades. Este evento foi recentemente delegado pela Câmara Municipal na autarquia liderada por Ricardo Silva. A associação presidida por José Gomes Alves, que dinamizava a feira há vários anos, recebeu a sugestão de colaboração da parte do edil Aires Pereira, tendo acabado por concordar. Assim sendo, a AEPVZ já não irá promover a feira como tinha previsto no próximo domingo, o segundo do mês, tendo disponibilizado o Plano de Contingência já aprovado pelas autoridades de saúde e o funcionário que já conhece os feirantes, caso a Junta o deseje. O evento, como foi anunciado, manterá as datas em que estava tradicionalmente calendarizado, mas passará a realizar-se na Praça Luís de Camões. em frente à Escola Rocha Peixoto.