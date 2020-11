Adiadas eleições para definir candidato socialista à Câmara

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Vila do Conde e a Comissão Eleitoral decidiram adiar as eleições primárias para a escolha do candidato à Câmara Municipal para os dias 12 e 13 de dezembro. Em comunicado, é sublinhado que, “tendo em consideração o cumprimento das medidas impostas pelo decreto do estado de emergência e o respeito pelo recolher obrigatório, verificou-se que não estão reunidas as condições para que o ato eleitoral decorra com a devida normalidade no domingo, 15 de novembro, como estava previsto”. Vítor Costa, atual presidente do PS vilacondense, lidera a única candidatura apresentada até 16 de outubro, dentro do prazo fixado no Regulamento Eleitoral. Estão aptos a votar 1411 militantes e 2412 simpatizantes, num total de 3823 inscritos nos cadernos eleitorais.