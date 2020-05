Acidente fatal para motociclista na A28

Um homem que conduzia uma moto morreu ao início da tarde deste domingo na A28, junto à saída da Póvoa de Varzim. O motociclista de 41 anos embateu num ligeiro de passageiros e despistou-se, sendo projetado várias dezenas de metros. O choque foi tão violento que a vítima foi projetada para os rails centrais e teve morte imediata, de nada valendo a chegada dos meios de socorro. O óbito foi declarado no local, detalhou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro. O acidente ocorreu no sentido sul-norte pouco depois do meio-dia. A GNR ficou com a investigação das circunstâncias do sucedido. O falecido seria residente em Vila Nova de Gaia.

Foto: CMTV/Correio da Manhã