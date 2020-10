Acabou o sonho da fase de grupos da Liga Europa

O Rio Ave foi eliminado da Liga Europa. A equipa vilacondense não conseguiu chegar à fase de grupos da competição após perder com o AC Milan nas grandes penalidades (9×8). Os italianos marcaram primeiro pouco depois do intervalo, mas Francisco Geraldes empatou a partida e forçou o prolongamento. Nessa fase começaram melhor os vilacondenses, que marcaram cedo por Gelson Dala, mas um penalti no último minuto dos descontos permitiu a igualdade (2×2) aos forasteiros. Na lotaria final a sorte saiu à equipa favorita historicamente neste play-off, mas por três vezes a formação rioavista teve nos pés a possibilidade de vencer, tendo desperdiçado uma oportunidade de alcançar um feito histórico.