A Poveira contratou pessoal e vai aumentar produção

A Poveira continua em processo de crescimento e só em março contratou 42 pessoas. Uma reportagem do Expresso recorda que a empresa de conservas localizada em Laundos está a investir 20 milhões de euros numa nova fábrica onde quer lançar novos produtos e reforçar a aposta no atum para o mercado internacional. É referido que já este mês de maio a capacidade diária vai passar das 300 para as 500 mil latas com uma nova linha de produção. No entanto, com a nova unidade fabril prevista, essa capacidade atingirá os dois milhões de latas, o que colocará a empresa no mesmo patamar das maiores produtoras da Galiza, nos 700 milhões de latas por ano, frisou António Cunha, presidente-executivo d’ A Poveira, que detém 25% do negócio. Recorde-se que o grupo espanhol Frinsa, líder ibérico do setor das conservas de peixe, entrou no capital da empresa no ano passado e agora controla uma quota de 75%.