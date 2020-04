84 infetados na P.Varzim e em V.Conde

Os mais recentes dados da Direção Geral da Saúde sobre a dimensão da doença Covid-19 mostram que no concelho da Póvoa de Varzim os casos confirmados subiram para 34, mais um do que ontem, enquanto no município de Vila do Conde são agora 50 casos de pessoas infetadas, também mais um que quarta-feira. No total existem agora 84 casos positivos com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses.

Lisboa continua no topo com 773 casos, seguindo-se o Porto com 750, Gaia com 576, Gondomar com 556, Maia com 485, Matosinhos com 425, Valongo com 387, Braga com 423, Sintra com 310 e Ovar com 273 a fechar o top 10.

Mais para baixo, fazemos ainda referência pela proximidade geográfica a Famalicão (154), Guimarães (149), Barcelos (107), Santo Tirso (94), Viana do Castelo (79), Trofa (59) e Esposende (16). Em Portugal há já 380 mortes por Covid-19 e o número de casos confirmados passou para 13141.