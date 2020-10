72 anos ao lado dos agricultores do concelho

A Cooperativa Agrícola e Leiteira do Concelho da Póvoa de Varzim começou este mês a festejar 72 anos de atividade. Foi a 1 de outubro de 1948 que “os agricultores da Póvoa de Varzim se uniram e mostraram o poder do cooperativismo”, recorda a instituição, que fez questão de “felicitar todos os que fizeram parte da nossa história”, lembrando “todos os Associados já falecidos e antigos Diretores”. Devido à pandemia da Covid-19, não houve possibilidade de promover uma comemoração pública, mas a cooperativa poveira não quis deixar a data em branco e reconheceu numa publicação na rede social Facebook “todos os Associados, clientes, parceiros, colaboradores e funcionários que contribuíram e continuam a contribuir para o crescimento do setor Cooperativo leiteiro”. Eis a mensagem final: “Por todas as dificuldades vencidas, pelo respeito incondicional por todos os que integram esta Cooperativa e principalmente pela honestidade e vontade de fazer mais e melhor pela agricultura do nosso Concelho, desejamos todos juntos um Feliz Aniversário!…”