Milhazes regressa, Pami confirmado e Renteria é aposta

Álvaro Milhazes é mais um reforço do Varzim Sport Club para a nova temporada. O defesa esquerdo vai vestir novamente as cores alvinegras após ter sido formado no clube poveiro. Agora com 23 anos, Álvaro Milhazes deixa o Sertanense para representar um emblema que lhe diz muito: ”É uma oportunidade única na minha vida, ter o clube do meu coração a acreditar no meu trabalho”.

O Varzim também oficializou esta quarta-feira a contratação do médio Manuel Pami Costa, ex- Canelas. Trata-se de um reforço que a Rádio Onda Viva já tinha avançado no passado sábado e que agora foi confirmado. O jovem jogador de 21 anos foi formado nas camadas jovens do Sporting e é natural da Guiné-Bissau. “Prometo muita entrega e muita raça. Dentro e fora do campo serei um verdadeiro lobo do mar”, afirmou ao site oficial do Varzim.

O último reforço anunciado no feriado foi o jovem colombiano Jhon Renteria. O extremo de 18 anos chegou a Portugal no ano passado para representar o Vianense nos campeonatos distritais e agora vai ser aposta nos lobos do mar: “Prometo lutar até ao final, dar tudo o que tenho, sempre em favor da equipa “