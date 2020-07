4ºK da Escola do Século venceu concurso municipal

A turma K do 4º ano da Escola do Século foi a vencedora do concurso “Olimpíadas da Cidadania e Património”, organizado no âmbito da fase três do projeto Póvoa de Varzim Promove Valores. A entrega dos prémios (jogos de tabuleiro digitais) decorreu esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O objetivo principal foi fomentar atitudes e comportamentos pró-sociais nos alunos das escolas poveiras, isto é, ajudar a que se tornem cidadãos altruístas e cooperantes. Recorde-se que o projeto pretende combater o insucesso e abandono escolar através de práticas inovadoras de intervenção psicossocial, envolvendo a família, o pessoal docente e não docente e os próprios alunos, diminuindo em 25% a taxa de retenção. O concurso foi um dos eventos organizados durante o ano escolar 2019/2020 e decorreu na Plataforma Póvoa+, um espaço seguro de aprendizagem, colaboração e partilha para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Lá estão disponíveis jogos, atividades e desafios dinâmicos e lúdicos relacionados com as temáticas de Currículo Local, Educação para a Cidadania e Conteúdos Curriculares.