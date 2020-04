48 pessoas deram sangue em Rates

A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Póvoa de Varzim conseguiu manter a recolha de sangue em Rates, tendo esta decorrido ontem à tarde no Centro Paroquial daquela vila com a participação de 48 pessoas. Foram asseguradas todas as condições de segurança para que a recolha se tenha efetuado, num espaço bastante amplo e que possibilitou manter o distanciamento social. Nesta fase crítica em que vivemos, o Instituto de Sangue está com especial carência de reservas de sangue, pelo que o contributo dessas 48 pessoas foi de vital importância, num gesto solidário que a entidade liderada por Vítor Correia faz questão de agradecer. A associação revelou ainda que já esta quinta-feira, durante praticamente todo o dia e sem paragem, entre as 9h e as 19h, vai decorrer uma nova ação na sede situada na Rua Almirante Reis, nº 2 – 1º direito, na Póvoa de Varzim. No próximo dia 29 vai também ocorrer nova recolha, sendo o objetivo manter as dádivas uma vez por semana nesse local durante o resto do ano.