44 estabelecimentos de V.Conde com selo ‘Clean&Safe’

De forma a alavancar a retoma do setor do turismo, o Turismo de Portugal lançou o selo «Estabelecimento Clean&Safe» para as empresas do setor que pretendam ver reconhecido o esforço em cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde, para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus. No concelho de Vila do Conde, 44 estabelecimentos já exibem o selo “Clean&Safe”:16 estabelecimentos de restauração e bebidas, 4 empreendimentos turísticos, 8 estabelecimentos de alojamento local, 7 agências de viagens e turismo e 9 agentes de animação turística). Números que a autarquia liderada por Elisa Ferraz sublinha serem “uma demonstração clara de uma vontade de proporcionar a quem nos visita uma experiência aprazível e sobretudo segura”.