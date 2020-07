40 anos de posto náutico comemorados com nova viatura

O Clube Fluvial Vilacondense comemorou o 40º aniversário da construção do Posto Náutico com a apresentação e benção de uma nova viatura de transporte que irá dar resposta às necessidades das várias secções, que muito colaboraram para a respetiva aquisição e cujo esforço foi reconhecido pelo presidente Rui Paquete. Na cerimónia marcou presença a autarca Elisa Ferraz, que felicitou o trabalho meritório dos dirigentes, treinadores e atletas da centenária instituição vilacondense. A edil fez questão de sublinhar a satisfação por ver o Clube Fluvial Vilacondense prosseguir os seus desígnios e elevar o nome do concelho pelo mundo fora.