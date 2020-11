40 anos de Grupo Recreativo Estrela do Bonfim

O Grupo Recreativo Estrela do Bonfim está de parabéns. Esta quarta-feira, 11 de novembro, a coletividade poveira comemora 40 anos de existência. As habituais celebrações tinham como um dos pontos altos a realização de uma prova de atletismo no domingo próximo da data festiva, mas desta feita a comemoração não contempla essa tradição devido às restrições trazidas pela pandemia da Covid-19. O GREB é dirigido por Manuel Rocha e tem também no ténis de mesa uma das modalidades mais mediáticas, além do squash, badminton, karaté, defesa pessoal e vários tipos de dança. Para assinalar a data, o edil Aires Pereira recebeu uma comitiva do clube que se dirigiu aos Paços do Concelho para agradecer o apoio da Câmara da Póvoa de Varzim ao longo das últimas quatro décadas. O presidente Manuel Rocha e o vice-presidente Fernando Sá agraciaram o Município, em nome dos sócios, com uma pequena lembrança que eterniza os 40 anos de atividade.