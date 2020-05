4 casos novos na Póvoa, 1 em V. Conde e Esposende mantém

O relatório desta terça-feira da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 regista quatro novos infetados na Póvoa de Varzim e um novo caso em Vila do Conde, ou seja, o número de positivos subiu para 149 no primeiro município e passou para 287 no concelho vizinho. Somam-se então 436 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais. Mais a norte, em Esposende, há varios dias que permanecem os 44 casos positivos. Segundo a mesma fonte, verifica-se que o concelho de Lisboa está no topo com 2018 (mais 56) casos confirmados, seguindo-se Gaia com 1510 (mais 25) e o Porto com 1326 (mais 8). Devido à proximidade geográfica, mantemos a referência ao número de infetados registados pela DGS em alguns municípios vizinhos: Matosinhos (1242, mais 6), Maia (913, mais 1), Guimarães (682, mais 6), Famalicão (393, mais 3), Santo Tirso (388, mais 7), Barcelos (295, manteve) e Trofa (145, mais 1). Em Portugal ocorreram já 1247 mortes (mais 16) por Covid-19 e há já 6431 pessoas recuperadas.