325 kg de material pirotécnico apreendido na Varziela

81.579 artigos pirotécnicos foram apreendidos pela PSP no passado dia 21 na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde. Agentes do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano do Porto encetaram uma ação de fiscalização e apreenderam cerca de 325 quilos daquele material. O responsável das infrações foi identificado e notificado por violação das regras de segurança.