16º aniversário da beatificação festejado sem peregrinos em Balasar

Por esta altura do ano é tempo de festa em honra da Beata Alexandrina. Os peregrinos, como já lhe contámos, não devem deslocar-se a Balasar pois as portas da igreja estarão fechadas e ninguém poderá entrar. Há, no entanto, diversas formas de acompanhar as cerimónias do 16º aniversário da beatificação. Os devotos de Alexandrina podem não estar fisicamente em Balasar, mas podem participar espiritualmente acompanhando em direto através de três meios: site, youtube e facebook do santuário da Beata Alexandrina.

Sexta-feira, dia 24 de abril

Tema de reflexão: Deus Amor em Jesus Crucificado

21h00 – Eucaristia

Adoração até às 24h00

Sábado, dia 25 de abril

Manhã de louvor em honra da Beata Alexandrina

Tema de reflexão: Alexandrina e Jesus Ressuscitado

09h30 – Oração de Laudes

10h30 – Eucaristia e Bênção dos doentes

O Santíssimo ficará exposto no altar em adoração

Tarde de Louvor a Jesus Eucaristia

15h00 – Adoração Comunitária

Tema de reflexão: Ele está no meio de nós

Presenças do Ressuscitado hoje

16h30 – Canto de Vésperas e Bênção Eucarística

17h00 – Consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria