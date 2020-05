1573 poveiros e vilacondenses perderam emprego em dois meses

Pelo menos 1573 poveiros e vilacondenses perderam o emprego nos últimos dois meses e a situação nestes dois municípios é pior do que a média da região norte e do país. A pandemia da Covid-19 está a criar um cenário dramático de acordo com a análise das estatísticas disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Entre o fim de fevereiro e o final de abril, há mais 1019 pessoas desempregadas em Vila do Conde, um crescimento de 45,6%, enquanto na Póvoa de Varzim há mais 554 desempregados, uma subida de 27%, dados que evidenciam o forte impacto da Covid-19 no mercado de trabalho da região. No término do mês passado havia 3252 pessoas sem trabalho em Vila do Conde e 2602 pessoas na Póvoa de Varzim, um total de 5854 desempregados. Falta agora conhecer os dados de maio para perceber até que ponto estes números se irão agravar, sendo, no entanto, eventualmente atenuados pelo atual lay-off que atinge centenas de pessoas a região.