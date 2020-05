108 anos de missão dos bombeiros vilacondenses

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde comemorou 108 anos de atividade. O presidente da direção dirigiu uma mensagem de esperança no futuro num vídeo publicado na página de facebook da instituição. Renato Lapa agradeceu a todos aqueles que contribuíram para chegar até aqui. Recordando que se vivem momentos difíceis por causa da pandemia da Covid-19, o dirigente lamentou a paragem dos transportes de doentes, principal fonte de rendimento da instituição, e o sobrecusto com a aquisição de material de proteção individual e na desinfeção de ambulâncias e instalações. Mesmo assim, Renato Lapa manifestou otimismo e reiterou o compromisso em dar resposta aos desafios que surgem, sublinhando a dedicação dos bombeiros que foram divididos por turnos e estão a dormir no quartel separados das famílias. “Somos fortes e estamos unidos”, concluiu o líder da associação vilacondense.