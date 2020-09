10 praias já ficaram sem assistência a banhistas

Uma praia da Póvoa de Varzim e 9 de Vila do Conde deixaram esta segunda-feira de ser qualificadas como praias de banhos segundo a Lusa. A agência consultou uma portaria dos ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional que ajusta o calendário da época balnear no litoral norte até 13 de setembro. As praias de mar de Santo André (na Póvoa de Varzim), Árvore, Mar e Sol, Olinda, Mindelo, Laderça, Congreira, Terra Nova, Vila Chã e Pocinho (em Vila do Conde) deixam de ter assegurada a assistência a banhistas, mas nas restantes zona concessionadas destes dois municípios mantém-se a vigilância por mais duas semanas.